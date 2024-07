Lotta al bostrico, finanziamenti anche in Bergamasca

I fondi saranno reperiti nell’ambito del dl Agricoltura, grazie a un emendamento presentato dal senatore Luca De Carlo. «La Regione Lombardia -dichiara l’assessore Beduschi, assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia - tra le più colpite dalla tempesta Vaia e dall’infestazione del bostrico, particolarmente in provincia di Bergamo, Brescia, e Sondrio, accoglie con grande favore questa importante iniziativa. Le risorse stanziate rappresentano un supporto cruciale per i nostri territori, dove il problema del bostrico continua a rappresentare un’emergenza fitosanitaria di vasta scala».

I finanziamenti

Grazie a questo emendamento verranno stanziati nove milioni di euro in tre anni per finanziare e attuare azioni di monitoraggio, lotta attiva, formazione, informazione, ricerca e sperimentazione volte a contrastare l’infestazione di questo pericoloso coleottero.

«Questo finanziamento - prosegue Beduschi- non solo permetterà di continuare le attività silvocolturali già in atto, ma anche di ampliare le azioni di monitoraggio, formazione e informazione, nonché di ricerca e sperimentazione in collaborazione con le Università e gli istituti di ricerca. Tali azioni sono state segnalate come urgenti dai vari attori del territorio e sono indispensabili per contrastare l’infestazione in modo efficace e mirato» continua Beduschi.