Lotta alla criminalità economica: scovati 100 evasori totali dalla Guardia di Finanza

I dati verranno presentati nella giornata di mercoledì 26 giugno, dalle 18, durante i festeggiamenti per il 250esimo anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza con la tradizionale cerimonia militare organizzata presso la Caserma Ten. Col. Gaetano Donini di via dello Statuto 22, sede del Comando Provinciale di Bergamo.

Verifiche su interventi al Pnrr

Grande attenzione è stata dedicata anche alla tutela della spesa pubblica e al controllo degli interventi legati al Pnrr, con 201 verifiche; sono stati 194 gli interventi in tema di reddito di cittadinanza e di nuove misure di inclusione e di supporto per la formazione e il lavoro. Nell’ambito del contrasto alla corruzione, inoltre, la GdF ha eseguito 3 arresti, 7 denunce e sequestri per oltre 2,1 milioni di euro. Significativa anche la lotta a riciclaggio e autoriciclaggio, con 16 interventi che hanno portato alla denuncia di 27 persone e alla ricostruzione di operazioni illecite per 113,4 milioni di euro, mentre sono stati 2.641 gli accertamenti – a seguito di richieste delle Prefetture – legati al rilascio della documentazione antimafia.