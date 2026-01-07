Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 07 Gennaio 2026

Lotteria Italia: da Levate a Caravaggio, ecco i biglietti vincenti nella Bergamasca

IL GIOCO. Un premio a Levate della seconda categoria per un valore di 100mila euro, altri a Bergamo e nella sua provincia. Scopri i tagliandi fortunati venduti sul nostro territorio.

Redazione Web
Redazione Web
Una tabaccheria
Una tabaccheria

Bergamo

Sono stati estratti tutti i biglietti vincenti della Lotteria Italia. Nell’edizione di quest’anno, grazie all’aumento delle vendite dei tagliandi, ben 301 tagliandi sono risultati vincenti. Quattro le categorie di premio.

Oltre alla prima categoria, con 5 premi milionari, ci sono 30 premi di seconda categoria da 100.000 euro, 60 premi di terza categoria da 50.000 euro e 210 premi di quarta categoria da 20.000 euro. A questi va aggiunto il premio speciale da 300.000 euro.

Il biglietto da 5 milioni di euro è stato venduto a Roma, che si conferma ancora una volta la città più amata dalla dea bendata per quanto riguarda la Lotteria Italia.

Ecco i biglietti vincenti di tutte le quattro categorie di premi

Prima categoria

Primo premio, valore 5 milioni di euro: biglietto numero di serie T2270462 venduto a Roma, in via Cassia 664. Secondo premio, valore 2,5 milioni di euro: biglietto numero di serie E334755 venduto a Ciampino (RM), via Appia Nuova 1651. Terzo premio, valore 2 milioni di euro: biglietto numero di serie L430243 venduto a Quattro Castella (RE), via di Vittorio Giuseppe 39/a. Quarto premio, valore 1,5 milioni di euro: biglietto numero di serie D 019458 venduto a Jerzu (NU), in via Umberto I 263. Quinto premio, valore 1 milione di euro: biglietto numero di serie Q331024 venduto ad Albano Laziale, in corso Matteotti Giacomo 12

Seconda categoria

Il valore è di 100mila euro:
F 460252 PERGINE VALSUGANA TN
F 495065 CARCARE SV
R 116579 San Nicola la Strada CE
B 355821 DESENZANO DEL GARDA BS
B 408458 NAPOLI NA
M 082984 SOMMA LOMBARDO VA
U 473669 CINISELLO BALSAMO MI
S 203579 MILANO MI
N 010700 ROMA RM
G 227785 BARBERINO DI MUGELLO FI
V 055420 CUVIO VA
S 463626 PESCARA PE
Z 455638 MONTEPAONE CZ
T 243441 CASTROCIELO FR
R 040814 LEVATE BG
G 279874 TORINO TO
E 304956 COLLOREDO DI MONTE ALBANO UD
I 429575 GIOIA DEL COLLE BA
L 298491 ANCONA AN
O 116424 Roma RM
V 213185 SOMMACAMPAGNA VR
L 253421 CASTELLARO IM
S 152617 NOGAREDO TN
N 423461 MODENA MO
R 318537 CROTONE KR
Z 389503 MILANO MI
A 476470 PESCARA PE
C 366742 NAPOLI NA
Q 224705 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AR
I 476752 TORINO TO

Terza categoria

Il valore dei premi di ciascun tagliando è di 50mila euro. Due tagliandi sono stati venduti in Bergamasca.
G 004181 CALCINATE BG
C 216443 BERGAMO BG
Segnaliamo anche il tagliando on line: AA 291027 ONLINE

Quarta categoria

Dal valore di 20mila euro, ecco il tagliando venduto in Bergamasca:
G 056308 CARAVAGGIO BG

Segnaliamo quelli online di questa categoria:
AA 220817, AA 378493 e AA 261588
Vicino a Bergamo
C 175266 Iseo BS
T 048864 DESENZANO DEL GARDA BS.

Tutti i biglietti fino alla quarta categoria qui, i biglietti vincenti possono anche essere verificati sul sito ufficiale della Lotteria Italia.
Sempre online in questa pagina anche i premi minori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

