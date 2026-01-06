Lotteria Italia 2025, vendite in crescita anche a Bergamo. Stasera i numeri vincenti

Sono stati 9,6 milioni i biglietti della Lotteria Italia venduti in questa edizione 2025. Un numero di tagliandi – segnala Agimeg – che non si registrava da ben 15 anni e che confermano il felice abbinamento, per il terzo anno consecutivo, con la trasmissione Affari Tuoi.

Tra le singole città – sottolinea Agimeg – domina Roma, con 1.376.590 biglietti venduti, seguita da Milano con 612.190 e Napoli con 501.740. Fanalini di coda Crotone, Isernia e Nuoro, tutte province con meno di 9.000 biglietti venduti.

I tagliandi online

Da segnalare anche le vendite online. In modalità a distanza sono stati infatti venduti ben 215.949 tagliandi della Lotteria Italia, circa mille in meno (-0,4%) rispetto allo scorso anno quando si sfiorò quota 217mila: si tratta ancora di una piccola fetta (il 2,2%) rispetto al totale di 9,6 milioni di tagliandi staccati, ma un risultato che comunque testimonia il legame degli italiani con un gioco tradizionale che ha saputo adeguarsi alle nuove tecnologie

La Lombardia

La Lombardia cresce del +8%. Milano domina con 612.190 biglietti (+4,9%), seguita da Brescia (166.460, +8,7%) e Bergamo (128.860, +8,3%). Nello specifico Bergamo è passata da 119.020 biglietti venduti nel 2024 a 128.860 acquistati nel 2025 .

I numeri vincenti durante «Affari tuoi» edizione speciale su Rai1

L’estrazione dei numeri avverrà nella serata durante «Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia», la puntata speciale del game show condotto da Stefano De Martino, in diretta su Rai1 dalle 20.35. Nella serata verranno svelati i biglietti vincenti, con il primo premio da 5 milioni di euro. Ad inaugurare la trasmissione, ci sarà l’estrazione di un premio speciale da 300mila euro durante il collegamento con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le modalità di riscossione

Attenzione anche alle modalità di riscossione: i vincitori avranno 180 giorni di tempo dalla pubblicazione dell’elenco ufficiale dei biglietti vincenti per incassare il premio. Un aspetto tutt’altro che secondario, considerando che nelle passate edizioni una parte consistente dei premi non è mai stata ritirata.

Intanto, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha disposto l’annullamento di oltre 50 pacchi di biglietti danneggiati o smarriti prima della consegna ai punti vendita. I tagliandi annullati saranno considerati invenduti e, qualora estratti, l’operazione dovrà essere ripetuta.