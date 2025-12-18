Luci e ombre dei trasporti. «Tanti treni, ma troppe auto»

Nel confronto tra le diverse aree del Paese, la Lombardia segnala alcuni primati positivi: nel 2024 è la regione che ha speso di più per il servizio ferroviario regionale (183,8 milioni) e per il materiale rotabile (193 milioni), ed è anche quella dove si contano più viaggiatori sui treni (circa 750mila al giorno)

Nel confronto tra le diverse aree del Paese, la Lombardia segnala alcuni primati positivi: nel 2024 è la regione che ha speso di più per il servizio ferroviario regionale (183,8 milioni) e per il materiale rotabile (193 milioni), ed è anche quella dove si contano più viaggiatori sui treni (circa 750mila al giorno). E ci si muove su mezzi ora più «giovani»: solo il 24% dei convogli ha più di 15 anni (la media nazionale tocca il 39,4%), l’età media è di 13 anni (contro i 14,7 di media nazionale). Però, rileva l’associazione, «nonostante gli sforzi anche a livello nazionale del governo lombardo per aumentare gli investimenti, Pendolaria sottolinea il carattere di una regione con luci e ombre, dove in sintesi non si percepisce un reale cambio di passo per allontanarsi dalla mobilità insostenibile – commenta Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia –. Responsabilità tanto più significativa quanto più si pensi al ruolo politico ed economico della Lombardia in Italia. Serve una maggiore empatia con i bisogni dei cittadini e delle amministrazioni locali, trasformando le rendite di posizione in investimenti nel futuro di tutti. E ovviamente un trasporto collettivo che risponda ai bisogni dei cittadini». «Pendolaria», giunto alla ventesima edizione, traccia poi una panoramica su diversi progetti legati al Tpl. A proposito di tranvie, vengono messi a confronto i costi dei potenziamenti previsti in Italia.