Luci in Città Alta e rotatorie: il Comune a caccia di sponsor

Il Comune è a caccia di sponsor. In cambio di un contributo economico, sulla nuova rotatoria di via Autostrada all’incrocio con via Carnovali, sulla nuova illuminazione monumentale di Città Alta e su altri interventi di arredo urbano o ritenuti strategici per Bergamo Brescia Capitale italiana della cultura, ci sarà «un opportuno ritorno di immagine consistente nella visibilità del proprio logo o marchio e nella pubblicizzazione dell’iniziativa» si legge nell’atto di indirizzo politico approvato dalla Giunta nei giorni scorsi.