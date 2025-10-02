Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 02 Ottobre 2025

«Luci sulla Palestina», serata di presidi agli ospedali di Bergamo, Seriate e Treviglio - Video

IL FLASH MOB. Dall’inizio della guerra, quasi 1.700 operatori sanitari sono morti a Gaza mentre assistevano e curavano la popolazione. Per ricordarli, giovedì 2 ottobre in tutta Italia, una «staffetta» ha coinvolto un gran numero di strutture sanitarie con dei flash mob.

Stefano Vailati
Stefano Vailati

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Lo striscione esposto all’ospedale di Bergamo
Lo striscione esposto all’ospedale di Bergamo
(Foto di Bedolis)

Bergamo

È l’iniziativa «Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza», in programma dalle 21 e promossa da un coordinamento di medici, infermieri e cittadini: in Bergamasca i presidi ci sono stati di fronte agli ingressi principali del «Papa Giovanni» (lato fermata bus e treno), dell’ospedale di Treviglio e del «Bolognini» di Seriate: sono stati letti i nomi dei colleghi che hanno perso la vita in Palestina.

All’ospedale di Treviglio
All’ospedale di Treviglio
(Foto di Luca Cesni)

Si tratta, dicono i promotori, di «una mobilitazione dal basso, dimostrazione di come nel mondo della sanità e nel Paese l’indignazione contro il genocidio palestinese sia forte». Sono stati così letti in ogni ospedale 109 nomi dei più di mille sanitari uccisi dal 7 ottobre, un numero assegnato a ogni regione e per ogni nome è stata accesa una candela.

Bandiere e musica

A fare da contorno al presidio, bandiere della pace, bandiere palestinesi e striscioni come quello che all’ospedale di Bergamo ha ribadito che «colpire i sanitari è un crimine di guerra». Centinaia i manifestanti, tutti con candele accese, che ascoltano musica pro Palestina e speaker che leggono i dati dell’Organizzazione sanitari per Gaza e Bds Italia (boicottaggio, disinvestimento, sanzioni).

A Treviglio
A Treviglio
(Foto di Luca Cesni)

La testimonianza

Particolarmente toccante la testimonianza di una studentessa libanese, al sesto anno di Medicina in Italia e al quinto di tirocinio al «Papa Giovanni». «Per vedere gli orrori di questo genocidio non serve andare a Gaza - ha raccontato davanti all’ospedale cittadino - anche nel reparto di terapia intensiva pediatrica di questo ospedale se ne possono vedere gli effetti. Ogni evacuato, però, non è fuggito, aspetta solo di rientrare nella propria terra».

Stefano Vailati
Luca Cesni