L’ultima «Mission impossible» di Cruise sul grande schermo

Dopo l’anteprima di lunedì 19 maggio, è ora regolarmente in programmazione «Mission Impossible: The Final Reckoning», l’ottavo e ultimo capitolo della saga spy action con Tom Cruise nei panni dell’agente Ethan Hunt. Dopo quasi vent’anni – la prima avventura è infatti del 1996 – la storia della spia più spericolata di sempre giunge al termine, con un finale epico. Ethan e il suo team si trovano ad affrontare una nuova e pericolosa minaccia: devono rintracciare due chiavi che sbloccano un potente sistema di intelligenza artificiale, capace di causare disastri a livello mondiale. Una resa dei conti mozzafiato e acrobatica attraverso i continenti che culmina tra un treno in corsa e un aereo in volo. Il film, disponibile anche in lingua originale, è diretto da Christopher McQuarrie; nel cast oltre a Tom Cruise troviamo Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Esai Morales.

Torna al cinema «Lilo & Stitch»

Altra novità molta attesa è il live action «Lilo & Stitch», che riporta sul grande schermo una delle storie Disney più amate di sempre. «Ohana significa famiglia e famiglia significa che nessuno viene abbandonato o dimenticato» è infatti una delle frasi più celebri della storia dell’animazione. Maia Kealoha interpreta la piccola Lilo, Sydney Elizebeth Agudong sua sorella Nani; la voce del simpatico cane-alieno è invece di Chris Sanders. La regia del remake, che sta venendo apprezzato anche dalla critica, è di Dean Fleischer Camp. Segnaliamo un’iniziativa speciale di Uci Cinemas proprio per «Lilo & Stitch»: chi acquisterà online un biglietto per le proiezioni dal 21 al 25 maggio riceverà in omaggio uno degli sticker esclusivi del film; inoltre, basterà acquistare un biglietto entro il 1° giugno e registrarlo sul sito liloestitch.ucicinemas.it per partecipare al concorso che mette in palio il peluche gigante di Stitch.

«Fuori», il film di Martone da Cannes

Per quanto riguarda il cinema nostrano, c’è «Fuori» di Mario Martone, unico film italiano in concorso a Cannes. La protagonista è Goliarda Sapienza, interpretata da Valeria Golino, l’indomita intellettuale, autrice de «L’arte della gioia», che negli anni Ottanta finì in carcere per furto di gioielli. La pellicola esplora il suo rapporto con le altre detenute di Rebibbia, che diventano per lei delle «sorelle» molto più accoglienti e profonde dei salotti borghesi da cui non si sentiva compresa. Nel cast anche Matilda De Angelis ed Elodie.

Chiudiamo la rassegna con la segnalazione di un paio di proiezioni speciali. Dal 26 al 28 maggio torna in sala, per celebrare il regista scomparso a inizio anno, «Eraserhead», lungometraggio di esordio di David Lynch. È poi disponibile da oggi, 22 maggio, la lista delle sale che ospiteranno «Something Beautiful», lo speciale film di Miley Cyrus dedicato al suo nuovo album. Il film sarà in sala per un solo giorno, il 27 giugno: le prevendite sono aperte.