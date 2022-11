Luminarie tecnologiche e sostenibili: l’accensione per le feste costa la metà

Siamo solo agli inizi di novembre ma già si respira aria di Natale in città. Basta passeggiare per le vie per notare come fervono i preparativi in vista delle prossime festività . Istituzioni e commercianti hanno deciso di accompagnare il periodo più atteso dell’anno con luminarie tecnologiche e un programma rafforzato di iniziative che renderanno uniche le settimane intorno alle feste.