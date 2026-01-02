Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 02 Gennaio 2026

Lunghe code alla Grumellina: traffico rallentato dall’accesso alla piattaforma ecologica e dal cantiere e-Brt - Foto e video

LE CODE. Automobilisti in coda nella mattinata di venerdì 2 gennaio per il «tappo» viabilistico creato da chi accede alla discarica di via Goltara, presa d’assalto durante le festività.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Le code per accedere alla piattaforma ecologica di via Goltara a Bergamo
Le code per accedere alla piattaforma ecologica di via Goltara a Bergamo
(Foto di Colleoni)

Mattinata complicata oggi, venerdì 2 gennaio, alla Grumellina, dove si registrano lunghe code e forti rallentamenti lungo l’asse viabilistico tra Bergamo in direzione Dalmine. A causare le criticità non è solo il ca ntiere legato ai lavori per la e-Brt, che in questa fase comporta una riduzione della carreggiata. Il restringimento è dovuto in particolare alla costruzione dei marciapiedi e alle modifiche temporanee alla viabilità necessarie per l’avanzamento dell’intervento. Il transito risulta più lento soprattutto nelle ore di punta, con la circolazione che procede a singhiozzo e tempi di percorrenza in aumento.

A complicare ulteriormente la situazione, secondo quanto segnalato da diversi automobilisti, è anche la presenza di veicoli diretti verso la piattaforma ecologica di via Goltara, che in questi giorni è stata presa d’assalto dopo le festività.

Le auto in attesa di svoltare verso l’ingresso del centro raccolta finiscono per bloccare la corsia di marcia, creando un effetto «tappo» che rallenta chi prosegue in direzione Dalmine. Il risultato è un nodo viabilistico particolarmente congestionato, con code che si allungano e disagi per chi si sposta per lavoro o altro.

