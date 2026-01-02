Lunghe code alla Grumellina: traffico rallentato dall’accesso alla piattaforma ecologica e dal cantiere e-Brt - Foto e video

Mattinata complicata oggi, venerdì 2 gennaio, alla Grumellina, dove si registrano lunghe code e forti rallentamenti lungo l’asse viabilistico tra Bergamo in direzione Dalmine. A causare le criticità non è solo il ca ntiere legato ai lavori per la e-Brt, che in questa fase comporta una riduzione della carreggiata. Il restringimento è dovuto in particolare alla costruzione dei marciapiedi e alle modifiche temporanee alla viabilità necessarie per l’avanzamento dell’intervento. Il transito risulta più lento soprattutto nelle ore di punta, con la circolazione che procede a singhiozzo e tempi di percorrenza in aumento.