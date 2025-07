L’università piange il professor Francesco Tagliarini: «Una figura di riferimento»

Avvocato, parlamentare e professore universitario. Bergamo piange la scomparsa di Francesco Tagliarini , spentosi nella mattinata di domenica 13 luglio . Aveva 89 anni ed abitava in città in via Lapacano. Nativo di Lecco, già docente di diritto penale, nel 2004 aveva contribuito a fondare la facoltà di Giurisprudenza dell’ateneo bergamasco, di cui è stato il primo preside.

Componente del comitato scientifico cattedra Unesco «Diritti dell’uomo ed etica della cooperazione internazionale», è stato tra i promotori dell’attivazione del master in diritto delle migrazioni. «Con profonda gratitudine e rispetto l’ Università degli studi di Bergamo ricorda il professor Tagliarini, figura di riferimento nel percorso di crescita dell’ateneo e nel radicamento della dimensione giuridica nella nostra comunità accademica - commenta il professor Sergio Cavalieri , rettore dell’UniBg -. Ha saputo interpretare il suo ruolo con visione, rigore e passione. Come primo preside, ha tracciato un solco che ha orientato le generazioni successive di docenti, ricercatori e studenti».

Il cordoglio del mondo accademico

L’impegno istituzionale

Significativo anche il suo impegno istituzionale, politico e professionale. Nei primi anni Settanta è stato deputato con la Democrazia Cristiana, per poi passare alla sinistra. Ha ricoperto anche la carica di presidente della Bas negli anni ‘90 e nel 2023 ha ricevuto la targa dall’ordine degli avvocati per i 60 anni di professione. «Una figura autorevole, competente e rigorosa - ricorda l’ex parlamentare Giovanni Sanga, ora presidente di Sacbo -. Sono profondamente addolorato, ho sempre nutrito una grandissima stima nei suoi confronti». L’avvocato Tagliarini lascia nel dolore i figli Cristiana, Attilio, Gretel e Caterina con i generi Rino e Fabio e i nipoti Francesco, Marta, Ilaria, Pietro e Sara, che ricordano «i momenti di convivialità durante i quali ci raccontava aneddoti di famiglia e avvenimenti storici suscitando l’interesse e l’ammirazione per la sua grande cultura». La cerimonia funebre sarà celebrata lunedì alle ore 15,30 alla Chiesa evangelica di Bergamo in viale Roma.