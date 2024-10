Lutto a L’Eco di Bergamo: è morto il papà di Roberto Belingheri

Nato a Colere, in Val di Scalve, allievo di don Bepo Vavassori al Patronato San Vincenzo dai primi anni ’50, si era poi diplomato geometra e dopo un’esperienza lavorativa alla Legler di Ponte San Pietro, dove disegnava i motivi geometrici delle stoffe per le camicie, era entrato all’Inail di Bergamo, dove ha lavorato per più di 40 anni. È diventando poi dirigente di diverse sedi tra Lombardia e Piemonte.