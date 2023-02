Macchinette del caffè «assaltate» in 3 scuole: bottino da 400 euro

Hanno preso di mira le macchinette del caffè e delle merendine di tre scuole superiori cittadine e in due casi sono riusciti a mettere a segno il colpo, portando via le monetine per un valore totale stimato superiore ai 400 euro. I ladri sono entrati in azione nella notte tra mercoledì e giovedì 16 febbraio all’interno degli istituti Quarenghi, Pesenti e Natta.