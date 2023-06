Maestri del paesaggio, in Piazza Vecchia la «piramide verde»

Progetti di paesaggio per innescare un circolo virtuoso di crescita culturale, sociale ed economica negli spazi urbani. Piazze e vie trasformate in polmoni verdi con piante che rappresentano un inno alla rigenerazione urbana e soprattutto una crescita per le comunità coinvolte nella progettazione di spazi verdi, condividendo pensieri, idee e criticità sul tema dell’ambiente con i maggiori esperti al mondo in materia. « Landscape Festival – I Maestri del Paesaggio», nell’anno di Bergamo-Brescia Capitale italiana della Cultura 2023, sbarca per la prima volta in entrambe le città, dal 7 al 24 settembre. La kermesse, giunta alla 13ª edizione e che ha attirato finora oltre 2 milioni di visitatori, con in prima fila il Comune di Bergamo, l’associazione Arketipos e il supporto del Comune di Brescia, è stata presentata giovedì 8 giugno a Palazzo Pirelli a Milano.