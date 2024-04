Malattie rare, raccolti 21mila euro per la ricerca

Una borsa di studio per finanziare l’attività di un giovane ricercatore all’Istituto Mario Negri. Questo l’obiettivo – raggiunto – della terza edizione di «Arte è Ricerca», una serata di raccolta fondi organizzata dalla Fondazione ARMR (Aiuti per la Ricerca sulle Malattie Rare) all’ex monastero di Astino con la collaborazione della Mia, l’Opera Pia di Misericordia Maggiore, proprietaria del complesso. Un’iniziativa di beneficenza che grazie alla generosità degli oltre 300 donatori intervenuti, ha consentito alla Fondazione di raccogliere i 21mila euro necessari per sostenere un anno di ricerche sulle malattie rare, attraverso il lavoro di un giovane medico. La serata, alla quale erano presenti anche i candidati sindaco di centrodestra e centrosinistra Andrea Pezzotta ed Elena Carnevali, è stata animata da uno show cooking dello chef Mirko Ronzoni, che ha realizzato un menu utilizzando i prodotti tipici del territorio donati da alcune aziende bergamasche. La solidarietà al centro dell’evento: «Il nostro ringraziamento va a tutti i sostenitori e agli amici che non smettono mai di credere che l’unione fa la forza per il bene comune – ha detto Giuseppe Mazzoleni, vicepresidente di Armr –. E anche con questa iniziativa abbiamo raggiunto l’obiettivo importante di una borsa di studio per un giovane ricercatore dell’Istituto Mario Negri».