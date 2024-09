Maltempo, chiesto lo stato di emergenza nazionale. Fontana: «Danni per 88 milioni»

Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, ha inviato una richiesta di dichiarazione di stato di emergenza di rilievo nazionale per il maltempo che ha colpito la Lombardia e in particolare la provincia di Bergamo.

La lettera

«Gli enti locali hanno comunicato i danni registrati sul territorio di competenza che sono attualmente in fase di verifica ed approfondimento da parte degli Uffici Territoriali Regionali. Ad oggi risulta una prima stima di oltre 88 milioni di euro di cui oltre 42 per il comparto pubblico e 46 per quello privato. Gli interventi di soccorso/assistenza alla popolazione, ed i pronti interventi finalizzati al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, effettuati da Comuni, Province e Regione, sono quantificati in quasi 3 milioni di euro».