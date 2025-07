Maltrattata dal figlio, la mamma lo denuncia: 28enne violento allontanato da casa

In una paese della Bassa Bergamasca lo scorso 4 luglio, i carabinieri hanno dato esecuzione a una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un giovane di 28 anni, residente nel comune. L’uomo è stato inoltre raggiunto dal divieto di avvicinamento e di comunicazione con le persone offese, in particolare con la madre e la sorella.

Una storia di violenza domestica e disagio

Il provvedimento nasce da un intervento dei militari effettuato lo scorso 9 giugno, in seguito a una chiamata per lite familiare. Giunti sul posto, i carabinieri hanno scoperto una situazione di estrema tensione: la madre del giovane si era rifugiata dalla suocera dopo essere stata aggredita fisicamente dal figlio, esasperata da episodi che si ripetevano da tempo.

Secondo quanto denunciato dalla donna, le violenze — sia verbali che fisiche — si sono aggravate nel tempo, anche con episodi in cui il 28enne avrebbe lanciato oggetti contro di lei, spesso in preda all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Il giovane nutriva inoltre forte risentimento nei confronti della madre, ritenendola responsabile del proprio arresto per spaccio nel 2024, episodio che sembra aver intensificato l’ostilità familiare.