Manca l’anidride carbonica: corsa all’acquisto di bibite e acqua gassata

C’è anche un’altra siccità. in questi tempi di caldo anomalo e fiumi in secca. È quella delle acque minerali effervescenti e delle bibite gassate: la mancanza di Co2 sul mercato, introvabile per una serie di fattori, a partire dall’aumento dei costi di produzione, sta mettendo in seria difficoltà l’industria delle bevande, che ora rischiano di scarseggiare sul mercato . Già il gruppo Sant’Anna ha annunciato nei giorni scorsi lo stop alla produzione di acqua, dovuto proprio all’assenza di gas. Ed altre aziende stanno lanciando lo stesso allarme.