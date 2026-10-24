Corteo a Bergamo: «Pretendiamo una scuola migliore». Controllate 471 persone, 29 accompagnate in Questura

Situazione tranquilla in piazza della Libertà a Bergamo, al presidio organizzato dall’Unione degli Studenti nel pomeriggio di sabato 24 ottobre, prima della partenza del corteo: «Siamo qui per lottare uniti e rivendicare i diritti che ci spettano. La scuola è sottofinanziata, gli stipendi sono insufficienti, gli insegnanti mancano, i trasporti fanno pena, come l’edilizia. Lo Stato preferisce destinare le risorse a politiche securitarie. Noi vogliamo lottare. L’onda di protesta dalla Francia sta dilagando e noi continueremo a portarla avanti finché non verremo ascoltati. È ora di attuare un vero cambiamento per il nostro futuro», hanno detto gli organizzatori.

Il corteo diretto verso via XX settembre e il Sentierone

(Foto di Bedolis)

Il presidio in piazza della Libertà

(Foto di Bedolis) Il presidio in piazza della Libertà

(Foto di Bedolis)

«Pretendiamo una scuola migliore», si legge su un grande striscione. Gli studenti si sono dati appuntamento alle 15, il corteo è partito intorno alle 17 dopo una trattativa tra gli organizzatori e le forze dell’ordine: prima verso la rotonda dei Mille e poi in via Crispi verso palazzo Frizzoni e il Sentierone, dove si è conclusa la manifestazione. Al momento la situazione è tranquilla sotto il profilo dell’ordine pubblico.

Alcuni degli slogan dei manifestanti

(Foto di Bedolis) Alcuni degli slogan dei manifestanti

(Foto di Bedolis)

I controlli delle forze dell’ordine

Per prevenire momenti di tensione e violenze, le forze dell’ordine hanno controllato - fino alle 16,30 - ben 471 persone, nell’ambito del dispositivo straordinario interforze pianificato dalla Prefettura, fa sapere la Questura di una nota. Un’attività che ha visto impegnata la polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e la Polizia locale.