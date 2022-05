Mascherine, non è ancora addio: sui voli in Italia restano obbligatorie le Ffp2

Addio alle mascherine? Non per tutto e non per tutti, almeno in Italia: all’imbocco dell’estate e della definitiva ripresa del turismo, resta ancora una situazione a macchia di leopardo, tant’è che sui voli all’interno dell’Unione europea le misure di sicurezza vanno in archivio, sui voli da e per l’Italia l’obbligo di mascherine invece rimane.