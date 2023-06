Maturità al via per novemila bergamaschi, tra ritorno al passato e qualche novità

Maturandi ai blocchi di partenza. È iniziato il conto alla rovescia per i 536mila studenti italiani chiamati a sostenere il primo Esame di Stato che si lascia definitivamente alle spalle la pandemia. A giudicare l’esito delle tre prove (due scritti e il colloquio orale) sarà un esercito di docenti (14mila le commissioni). Poco meno di 9mila i candidati bergamaschi, tra interni ed esterni. Lunedì 19 giugno si sono insediate le 218 commissioni (miste, con tre docenti interni e quattro esterni incluso il presidente). Si parte mercoledì 21 giugno con il tema di italiano; il 22 giugno sarà la volta della prova disciplinare, sempre scritta. Da ultimo il colloquio, secondo un calendario che varia da scuola a scuola .Dall’Ufficio scolastico per la Lombardia, il direttore generale Luciana Volta nel suo saluto ai maturandi ricorda loro che nei prossimi giorni saranno chiamati ad «affrontare una serie di prove ideate sì per far emergere la vostra preparazione come studenti ma soprattutto come persone e cittadini». Un traguardo che segna l’ingresso nel mondo degli adulti. «Siete attori e protagonisti della nostra società, e questo è il vostro debutto – dice il numero uno della scuola lombarda –. Vivete questa esperienza con serenità e la giusta dose di tensione per affrontare con consapevolezza e incisività questo momento. Non sarà solo un giudizio ma il punto di arrivo di un percorso fatto di impegno, passioni e interessi».