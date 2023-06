Maturità, al via gli orali in versione pre Covid: prof misti, ma niente tesina

Archiviate le prove scritte , al via da questa mattina i colloqui orali della maturità 2023 . Nella maggior parte degli istituti bergamaschi dunque le interrogazioni partono oggi, lunedì 26 giugno, anche se nel caso di alcuni indirizzi specifici, come il liceo musicale e quello artistico , a causa del prolungarsi delle prove scritte che hanno richiesto più giorni, gli orali di fatto slittano di un giorno o due. Da sempre l’orale della maturità è vissuto dagli studenti come il momento più ricco di incognite , dalla paura di bloccarsi davanti a una domanda inattesa al timore di lasciarsi prendere dall’ansia, al fattore imperscrutabile di come saranno disposti nei loro confronti i docenti commissari esterni che non sono a conoscenza di tutto il loro percorso scolastico. Un’incognita che preoccupa non poco. Da ricordare, infatti, che quest’anno il ritorno alla normalità dell’esame di Stato ha visto l’introduzione di una delle novità più significative, vale a dire la f ormazione mista delle commissioni giudicatrici che sono composte da tre docenti interni alla scuola e tre invece esterni. «Ho visto molta sintonia tra membri esterni e interni sia durante la correzione degli scritti sia per la predisposizione del colloquio», ha evidenziato in questi giorni Gloria Farisè , dirigente del liceo linguistico Falcone e presidente provinciale dell’ Associazione nazionale presidi . Novità negli orali non solo per la composizione delle commissioni, ma soprattutto per la modalità di svolgimento degli stessi.