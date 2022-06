Maturità, per novemila studenti bergamaschi arrivano gli esami orali

In dirittura d’arrivo gli esami di maturità. Iniziano infatti lunedì 27 giugno le prove orali che impegneranno i circa novemila studenti che stanno sostenendo i test conclusivi del secondo ciclo d’istruzione . Una maturità, quella del 2022, caratterizzata dal ritorno alla quasi normalità, vista la reintroduzione di due prove scritte dopo due anni in cui erano state sostituite dal solo colloquio e, non ultimo, dalla possibilità di sostenere gli esami senza l’obbligo della mascherina . Particolare attenzione a mettere gli studenti nella condizione migliore per sostenere la prova: i criteri di valutazione sono pensati per valorizzare il percorso scolastico del triennio , viste le difficoltà che hanno caratterizzato non tanto quest’anno, trascorso in presenza, quanto i due precedenti.