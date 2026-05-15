Maxi controlli della Polizia. Carvico, arrestato 24enne per spaccio - Video

Maxi operazione della Polizia di Stato nella mattinata del 14 maggio a Bergamo contro criminalità giovanile, reati predatori e spaccio di droga. Il dispositivo, coordinato dalla Questura, ha coinvolto una cinquantina di agenti con il supporto del Reparto prevenzione crimine e di un elicottero, impegnati in controlli e perquisizioni nei confronti di cittadini italiani e stranieri. L’attività nasce da un’intensa indagine avviata dopo diversi episodi di rapine e aggressioni avvenuti soprattutto in aree frequentate da giovani, in alcuni casi anche ai danni di minorenni. Durante i controlli sono stati sequestrati stupefacenti e denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio.