Maxi controlli della Polizia. Carvico, arrestato 24enne per spaccio - Video
I CONTROLLI. Sotto la lente anche le scuole: controlli antidroga al Pesenti con le unità cinofile.Lettura meno di un minuto.
Maxi operazione della Polizia di Stato nella mattinata del 14 maggio a Bergamo contro criminalità giovanile, reati predatori e spaccio di droga. Il dispositivo, coordinato dalla Questura, ha coinvolto una cinquantina di agenti con il supporto del Reparto prevenzione crimine e di un elicottero, impegnati in controlli e perquisizioni nei confronti di cittadini italiani e stranieri. L’attività nasce da un’intensa indagine avviata dopo diversi episodi di rapine e aggressioni avvenuti soprattutto in aree frequentate da giovani, in alcuni casi anche ai danni di minorenni. Durante i controlli sono stati sequestrati stupefacenti e denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio.
Nel corso dell’operazione è stato arrestato in flagranza un giovane italiano del 2002 residente a Carvico, trovato in possesso di sostanze stupefacenti detenute ai fini di spaccio.
Parallelamente gli agenti hanno effettuato controlli antidroga anche all’istituto scolastico Pesenti di Bergamo, con il supporto delle unità cinofile. Le verifiche hanno portato al rinvenimento e al sequestro di ulteriore sostanza stupefacente. L’intervento rientra nel piano della Questura per rafforzare la sicurezza nelle aree sensibili e nei luoghi di aggregazione giovanile.
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