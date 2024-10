Maxi incidente in A4 all’alba: 5 veicoli e 30 persone coinvolte, tre feriti e code

Cinque veicoli e trenta persone coinvolte, tre feriti portati in ospedale, questo il bilancio di un incidente avvenuto lunedì 22 ottobre all’alba, in autostrada A4, appena dopo l’autogrill Brembo Nord in direzione Milano.

Lo schianto, avvenuto verso le 6, ha visto coinvolti quattro furgoni e un’auto e ha reso critica la circolazione in direzione del capoluogo lombardo con un picco di coda di 8 km tra Bergamo e Capriate tra le 7 e le 8, poi la situazione è andata via via migliorando.

Le persone coinvolte sono in tutto 30, di cui tre portate in ospedale in codice giallo, due ricoverati all’ospedale di Zingonia e uno alle Gavazzeni. Non destano preoccupazioni.