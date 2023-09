Maxi schianto prima del casello di Bergamo, lunedì nero in autostrada - Foto

Incidente di grosse proporzioni nella mattinata di lunedì 25 settembre in autostrada. Intorno alle 8.30 i vigili del fuoco della Centrale di Bergamo e del distaccamento di Dalmine sono intervenuti sulla A4 in direzione di Torino, prima del casello di Bergamo per uno schianto tra tre camion, un furgone e una autovettura. Sei le persone coinvolte: un uomo di 31 anni, due donne di 40, un uomo di 44, uno di 55 e uno di 70 anni. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma la carreggiata è rimasta bloccata per la quantità di mezzi coinvolti nello scontro.