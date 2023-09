Maxi sequestro di hashish nel quartiere di Loreto: 14 chili nascosti in un cassonetto di vestiti usati

Maxi sequestro di hashish da parte della Polizia locale nella giornata di mercoledì 27 settembre: ben 14 kg sono stati trovati in un cassonetto dei vestiti usati nel quartiere di Loreto, in via Meucci. Una pattuglia del Comando di via Coghetti è stata avvisata da un cittadino lungo la strada, nell’ambito dei controlli del quartiere: il cittadino ha informato di un’attività strana e quanto meno sospetta intorno al cassonetto di vestiti usati di via Meucci e gli agenti hanno deciso di verificare la segnalazione accompagnati dall’unità cinofila Loki, la seconda unità cinofila di cui si è dotato il Corpo. Nel cassonetto c’erano, appunto, 14kg di hashish, che avrebbe fruttato sul mercato almeno 150.000 euro; la sostanza è stata sequestrata e sono in corso le indagini per identificare le persone coinvolte.