Maxi tavoletta, scultura dolce e «notte nera»: al via la Festa del cioccolato

Praline, tartufi e cremini accanto a barrette, scorze ricoperte e confetti. Il cioccolato nelle sue numerose declinazioni torna a Bergamo, sul Sentierone, protagonista della Festa del cioccolato, organizzata da Promozioni Confesercenti, dal 25 al 28 gennaio. Un appuntamento che si rinnova, forte del gradimento di pubblico che lo ha sempre caratterizzato e che ha premiato anche l’edizione speciale dello scorso novembre in Piazza Cittadella.

La locandina Il cioccolato, con la sua festa, apre idealmente l’anno delle fiere e delle feste dedicate al gusto e alla scoperta delle specialità regionali e per questa undicesima edizione richiama in città ben 25 espositori. Mastri cioccolatieri da tutta Italia, abili artigiani di un’arte fra le più golose e affascinanti, quella della lavorazione del cacao. Fondente, al latte, bianco, aromatizzato, speziato, gianduja, il cacao sarà protagonista in ogni gusto e forma, pronto a farsi scoprire da nuovi appassionati e farsi apprezzare da chi lo ama da sempre.

Maxi tavoletta

La manifestazione ospiterà operatori da Cuneo, Torino, Verona, Bergamo, Pavia, Monza, Parma, Treviso, Gorizia, Padova, Firenze e Pistoia. Ci sarà anche un cioccolatiere di Perugia, città simbolo del cioccolato italiano, oltre alla presenza di una rinomata pasticceria calabra e di due cioccolatieri esteri, dal Belgio, patria del cioccolato per eccellenza e dall’Ungheria. Un assaggio, in tutti i sensi, delle abilità che servono per trasformare questo prodotto, si avrà giovedì 25 gennaio alle 16, con la creazione della maxi tavoletta di cioccolato. Un momento di condivisione del gusto che inaugurerà ufficialmente questa nuova edizione della Festa del Cioccolato.

Il programma

Giovedì 25 gennaio alle 16 il momento inaugurale con il tradizionale taglio della tavoletta di cioccolato. Una tavola lunga 20 metri, realizzata partendo dal cioccolato caldo temperato, che sarà tagliata in cubetti e offerta a tutti i presenti. Venerdì 26 gennaio alle 20.30 il cioccolato sarà protagonista dell’ormai abituale cena di solidarietà alla Trattoria D’Ambrosio da Giuliana di via Broseta. In tavola saranno servite le tagliatelle al cacao preparate dai mastri pasticcieri e cucinate secondo una ricetta dei fratelli Cerea del ristorante stellato «Da Vittorio». Il ricavato della cena sarà interamente devoluto in beneficenza.

Sabato 27 gennaio l’attesa «Notte Nera», una serata speciale durante la quale gli stand resteranno aperti fino alle 22.00 per proporre degustazioni di cioccolata calda e tutta la magia delle loro creazioni. Domenica 28 gennaio lo scultore Bruno Manenti sarà all’opera per realizzare una scultura di cioccolata dedicata alla città, partendo da un cubo di cioccolato di 20 kg. La Polizia Locale potrà valutare eventuali chiusure di viale Roma per garantire le condizioni di sicurezza dei pedoni in caso di straordinario flusso di persone negli spazi del centro città.