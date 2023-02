Medicina, in arrivo più posti per i corsi in lingua inglese

Nel prossimo anno accademico i posti per i corsi di laurea in Medicina nell’anno accademico 2023/2024 non diminuiranno, ma anzi saranno «in aumento». Dopo il primo decreto – pubblicato nella giornata di venerdì – con la ripartizione dei posti provvisori per i corsi erogati in lingua italiana, è infatti in arrivo anche uno specifico decreto per i posti disponibili nei corsi di laurea erogati in lingua inglese , con numeri ancora in crescita rispetto all’anno precedente. È quanto spiega il ministero dell’Università e della Ricerca: «I decreti con i totali dei numeri provvisori per le due annualità accademiche, la 2022/2023 e la 2023/2024, non sono tra loro confrontabili», premette il ministero.