Mense a scuola, Bergamo la più cara in Lombardia

Numeri e classifica

A Bergamo la spesa per questo nucleo si attesta a 5,50 euro per pasto, per un costo mensile di 110 euro (stimando 20 giorni di fruizione della mensa) e di 990 euro annui se si considerano i classici nove mesi scolastici. In Lombardia il costo massimo medio è invece di 4,83 euro a pasto, le tariffe più vantaggiose sono a Milano (3,63 euro). Per una «famiglia tipo» bergamasca la spesa annua è di circa 120 euro superiore alla media lombarda. Bergamo si conferma la città più cara in regione, come già l’anno scorso, ma non è più nella top-ten nazionale del caro-mensa.