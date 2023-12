Messa in stazione, don Trussardi: «Viviamo Natale nella quotidianità»

«Essere qui in tanti e tante - ha esordito don Trussardi - è un segno di carità, vicinanza, prossimità a chi vive in situazione di marginalità. La passione ci permette di condividere questo momento che vorrei per tutti bello e intenso. Vorrei vedere tra noi sorrisi, gioia, che si esprime anche nel canto».

La Messa alla stazione

(Foto di Colleoni)

Filo conduttore dell’omelia, «quattro verbi che esprimono l’azione e la riflessione che questa notte dovrebbe smuovere in noi - ha detto don Roberto -. Il primo é ‘fare il Natale’, nel senso di riuscire a viverlo pienamente nel quotidiano; il secondo ‘essere Natale’ per regalare la nostra vita ogni giorno agli altri; ‘praticare il Natale’ per trasmettere qualcosa di bello ai fratelli con uno stile i vita permanente; infine ‘assumere il Natale’ perché non sia un evento che subiamo. In questo senso il Natale diventa opportunità per fare il bene. Le nostre comunità hanno un tremendo bisogno di persone che vogliono cercare di fare il bene».

Le offerte raccolte durante la Messa sono devolute al progetto di accoglienza del dormitorio femminile ”Palazzolo”, gestito in collaborazione con le Suore Poverelle.