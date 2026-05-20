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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 20 Maggio 2026

Meteo, a Bergamo un fine settimana con temperature estive: fino a 30°C in pianura

CLIMA. Giornate soleggiate e cielo prevalentemente sereno. Un vero e proprio anticipo d’estate: previsti fino a 19°C anche a 2000 metri.

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Redazione Web
Redazione Web
Meteo, a Bergamo un fine settimana con temperature estive: fino a 30°C in pianura
A Bergamo e provincia sole e temperature in aumento

Bergamo

Dopo mal tempo e temperature sotto la media, per il fine settimana del 23 e 24 maggio è in arrivo un anticipo d’estate, anche in provincia di Bergamo.

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Tra sabato e domenica, le temperature toccheranno i 30°C in pianura, quando la media del periodo si attesta intorno ai 22°C. Da giovedì 21 maggio la Lombardia vedrà il bel tempo protagonista, con giornate soleggiate e cielo prevalentemente sereno: condizioni che favoriranno l’innalzamento delle temperature, già da venerdì 22. L’aumento delle temperature proseguirà anche verso l’inizio della settimana prossima e si prevede un cambio di regime solo a partire da metà settimana, fa sapere Arpa Lombardia.

«Alte temperature anche in quota»

«Entro il fine settimana - spiega Manuel Mazzoleni di 3B meteo - le massime si spingeranno verso i 28/32°C in Val Padana e i 27/30°C nelle aree interne tirreniche, così come su Sardegna e, localmente, anche su Tavoliere, Metapontino e Salento. Si potrebbero così toccare i 31°C a Torino e Roma, 32°C a Milano, 30°C a Bologna, Verona e Firenze, 29°C a Udine e Napoli, 28°C a Foggia. Decisamente più caldo anche in quota: se lunedì la neve e le temperature sottozero hanno interessato molte località alpine, nel prossimo fine settimana si toccheranno anche i 17/19°C a circa 2000m».

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