Meteo, forte vento in arrivo sulla Lombardia: raffiche fino a 70 chilometri orari
L’ALLERTA. Arpa: da mercoledì 25 ventilazione in rinforzo, giovedì la fase più intensa anche in pianura. Fenomeni di foehn e attenuazione solo in serata.
Bergamo
Forte vento in arrivo sulla Lombardia tra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo. A segnalarlo è Arpa Lombardia, che prevede un deciso rinforzo della ventilazione per effetto dell’arrivo di un fronte freddo sulle Alpi da Nord.
Le velocità medie potranno raggiungere i 30-40 km/h, con raffiche fino a 70 km/h nelle aree più esposte, soprattutto in pianura e nelle valli occidentali
Già dal pomeriggio di mercoledì i venti inizieranno a intensificarsi, in particolare sull’Appennino e sulla pianura meridionale, con correnti sud-occidentali moderate o forti. Dalla sera il fenomeno si estenderà anche ai settori alpini e prealpini e alla pianura nord-occidentale, con rotazione dei venti dai quadranti settentrionali o occidentali e condizioni tipiche di foehn, quindi aria più secca. Le velocità medie potranno raggiungere i 30-40 km/h, con raffiche fino a 70 km/h nelle aree più esposte, soprattutto in pianura e nelle valli occidentali.
La fase più intensa è attesa nella giornata di giovedì 26, quando la forte attività eolica si estenderà anche all’alta pianura orientale. Il vento soffierà con caratteristiche favoniche per gran parte della giornata, mantenendosi sostenuto fino alla sera.
Alla base del peggioramento, spiegano da Arpa, c’è anche la formazione di un minimo di pressione sul Nord Italia, favorito dalla presenza delle Alpi, che nella giornata di venerdì 27 si sposterà verso l’Adriatico e poi sui Balcani. Questo, unito al rinforzo dell’anticiclone delle Azzorre, contribuirà a mantenere attiva la ventilazione sulla regione. Un’attenuazione del vento è prevista solo dalla serata di giovedì, anche se la ventilazione resterà comunque moderata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA