Meteo, forte vento in arrivo sulla Lombardia: raffiche fino a 70 chilometri orari

Forte vento in arrivo sulla Lombardia tra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo. A segnalarlo è Arpa Lombardia, che prevede un deciso rinforzo della ventilazione per effetto dell’arrivo di un fronte freddo sulle Alpi da Nord.

Le velocità medie potranno raggiungere i 30-40 km/h, con raffiche fino a 70 km/h nelle aree più esposte, soprattutto in pianura e nelle valli occidentali

Già dal pomeriggio di mercoledì i venti inizieranno a intensificarsi, in particolare sull’Appennino e sulla pianura meridionale, con correnti sud-occidentali moderate o forti. Dalla sera il fenomeno si estenderà anche ai settori alpini e prealpini e alla pianura nord-occidentale, con rotazione dei venti dai quadranti settentrionali o occidentali e condizioni tipiche di foehn, quindi aria più secca. Le velocità medie potranno raggiungere i 30-40 km/h, con raffiche fino a 70 km/h nelle aree più esposte, soprattutto in pianura e nelle valli occidentali.