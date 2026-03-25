Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 25 Marzo 2026

Meteo, forte vento in arrivo sulla Lombardia: raffiche fino a 70 chilometri orari

L’ALLERTA. Arpa: da mercoledì 25 ventilazione in rinforzo, giovedì la fase più intensa anche in pianura. Fenomeni di foehn e attenuazione solo in serata.

Redazione Web
Redazione Web
Meteo, forte vento in arrivo sulla Lombardia: raffiche fino a 70 chilometri orari
Il rifugio Mirtillo avvolto dalla neve alzata con il vento. la foto è di repertorio

Bergamo

Forte vento in arrivo sulla Lombardia tra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo. A segnalarlo è Arpa Lombardia, che prevede un deciso rinforzo della ventilazione per effetto dell’arrivo di un fronte freddo sulle Alpi da Nord.

Le velocità medie potranno raggiungere i 30-40 km/h, con raffiche fino a 70 km/h nelle aree più esposte, soprattutto in pianura e nelle valli occidentali

Già dal pomeriggio di mercoledì i venti inizieranno a intensificarsi, in particolare sull’Appennino e sulla pianura meridionale, con correnti sud-occidentali moderate o forti. Dalla sera il fenomeno si estenderà anche ai settori alpini e prealpini e alla pianura nord-occidentale, con rotazione dei venti dai quadranti settentrionali o occidentali e condizioni tipiche di foehn, quindi aria più secca. Le velocità medie potranno raggiungere i 30-40 km/h, con raffiche fino a 70 km/h nelle aree più esposte, soprattutto in pianura e nelle valli occidentali.

La fase più intensa è attesa nella giornata di giovedì 26, quando la forte attività eolica si estenderà anche all’alta pianura orientale. Il vento soffierà con caratteristiche favoniche per gran parte della giornata, mantenendosi sostenuto fino alla sera.

Alla base del peggioramento, spiegano da Arpa, c’è anche la formazione di un minimo di pressione sul Nord Italia, favorito dalla presenza delle Alpi, che nella giornata di venerdì 27 si sposterà verso l’Adriatico e poi sui Balcani. Questo, unito al rinforzo dell’anticiclone delle Azzorre, contribuirà a mantenere attiva la ventilazione sulla regione. Un’attenuazione del vento è prevista solo dalla serata di giovedì, anche se la ventilazione resterà comunque moderata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Meteo
Previsioni
Allerta meteo
Ambiente
inquinamento
Risorse naturali
arpa lombardia