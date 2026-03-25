Bergamo e provincia, allerta gialla per vento forte il 25 e 26 marzo
MALTEMPO. «Dalle 17 di oggi, 25 marzo». Raffiche diffuse su gran parte della Lombardia, l’avviso della protezione civile.
La Regione ha emesso un’allerta di protezione civile per rischio vento forte in tutta la Lombardia, compresa la provincia di Bergamo. «L’allerta è in codice giallo - ordinaria criticità - dalle 16 di oggi, 25 marzo, alle 00.00 del 27 marzo», si legge in una nota.
Le indicazioni
Per la giornata del 26 marzo «sono attese condizioni stabili ma con venti forti o molto forti da Nord, con raffiche diffuse su gran parte della regione. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione agli oggetti esposti al vento e a evitare la sosta sotto alberi o strutture instabili».
© RIPRODUZIONE RISERVATA