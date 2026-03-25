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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 25 Marzo 2026

Bergamo e provincia, allerta gialla per vento forte il 25 e 26 marzo

MALTEMPO. «Dalle 17 di oggi, 25 marzo». Raffiche diffuse su gran parte della Lombardia, l’avviso della protezione civile.

Redazione Web
Redazione Web
Bergamo e provincia, allerta gialla per vento forte il 25 e 26 marzo
Previsto vento anche in montagna

La Regione ha emesso un’allerta di protezione civile per rischio vento forte in tutta la Lombardia, compresa la provincia di Bergamo. «L’allerta è in codice giallo - ordinaria criticità - dalle 16 di oggi, 25 marzo, alle 00.00 del 27 marzo», si legge in una nota.

Le indicazioni

Per la giornata del 26 marzo «sono attese condizioni stabili ma con venti forti o molto forti da Nord, con raffiche diffuse su gran parte della regione. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione agli oggetti esposti al vento e a evitare la sosta sotto alberi o strutture instabili».

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