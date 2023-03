Mezza Quaresima, la festa si accende con i gruppi folkloristici. Stasera il rogo della «Ègia» - Foto e video

in aggiornamento

L’evento. Sabato 25 marzo nel pomeriggio è andata in scena la Parata della gioia in centro, in serata il «Rasgamènt de la Ègia» in Piazzale Alpini. Domenica 26 la sfilata dei carri, in diretta su Bergamo Tv e sul nostro sito dalle 15. Il Duca Smiciatöt: «Vi aspettiamo numerosi, la sfilata si farà in ogni caso: se arriverà qualche goccia di pioggia, non fermerà le oltre 2 mila comparse con i 58 carri e gruppi».