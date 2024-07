Militari a Bergamo, primo intervento con la polizia per una lite a colpi di bottiglia

Primo giorno di servizio e primo intervento per i militari dell’Esercito impegnati da lunedì 8 luglio con le altre forze dell’ordine per i controlli nella zona della stazione di Bergamo nell’ambito dell’operazione «Strade sicure». Alle 17, alle pensiline di via Bono, alcuni passanti hanno fermato la pattuglia della Polizia che proprio lì si stava dirigendo insieme ai due militari per i controlli: «C’è una rissa, si stanno prendendo a bottigliate».

Arrivati alla pensilina hanno trovato due stranieri visibilmente ubriachi, un africano di 32 anni ferito alla testa e un indiano con una bottiglia rotta in mano. I due poliziotti e i due militari hanno diviso i litiganti e hanno chiesto l’intervento del 118. È arrivata un’ambulanza della Padana Emergenza che ha trasportato il ferito in codice verde all’ospedale Papa Giovanni XXIII per il taglio rimediato in testa. L’aggressore è stato invece portato in questura e denunciato per lesioni aggravate.