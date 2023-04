«Monumento del partigiano ingabbiato: uno scempio la nuova area in centro»

Il palo della discordia. Giacomo Manzoni Manzù , figlio del designer Pio e nipote dello scultore Giacomo Manzù, critica il Comune di Bergamo per la riqualificazione del centro piacentiniano , e in particolare per l’area che accoglie il Monumento del partigiano realizzato dal famoso artista: il nipote del Manzù ha preso carta e penna per scrivere una lettera dai toni taglienti , criticando nello specifico il piedistallo che accompagna il monumento e il lampione che ne sta poco distante.