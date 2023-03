Morta sull’A14 : «Forse coinvolta un’auto pirata nel tamponamento»

Si trova ancora all’ospedale di Cesena la salma della vedova del notaio Alessandro Fiecconi, Nora, 83 anni, che giovedì scorso è morta dopo un incidente stradale sull’autostrada A14, a Riccione mentre si stava recando da Bergamo nella sua città natale a Jesi. Il nulla osta per la sepoltura non è stato ancora rilasciato. Non ancora decisa, quindi la data dei funerali, che, come hanno già annunciato i familiari, si svolgeranno a Jesi.