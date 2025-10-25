Morto Sergio Nessi, il signore delle camicie

Giorgio Lazzari

Bergamo perde un grande imprenditore che fino all’ultimo ha operato in maniera piena. È mancato il 24 ottobre, a 93 anni, Sergio Nessi, molto conosciuto per la sua lunga storia di vita condivisa con una famiglia numerosa, composta da nove figli e decine fra nipoti e pronipoti. Nessi si divideva tra la residenza di Bergamo e l’Arizona, visto che negli Usa gestiva fino a poco tempo fa i suoi interessi lavorativi.

La lunga carriera da Azzano al mondo

Primogenito di Carla Gavazzeni e di Giovanni Nessi, iniziò la sua attività con un negozio di abbigliamento in piazza Pontida, ma ben presto le sue capacità imprenditoriali lo portarono ad avviare l’azienda Aramis ad Azzano San Paolo, una fabbrica di camicie che arrivò a contare centinaia di dipendenti. L’intuizione lo portò anche in altri continenti da Hong Kong agli Stati Uniti: una passione più che un lavoro, proseguita lungo tutta la sua esistenza. Amici e parenti ne hanno apprezzato l’estro brillante accompagnato dalla grande simpatia.

La gratitudine alla famiglia nel necrologio