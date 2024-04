Mosè Casali, una vita per il lavoro: fondò la Casa della Renna

La Casa della Renna ha perso il suo fondatore: Mosè Casali è mancato a 94 anni. L’imprenditore era nato ad Almè da una famiglia numerosa composta da otto fratelli e in paese, dove una decina di giorni fa si sono celebrate le esequie, ha vissuto l’infanzia e l’adolescenza. Negli anni della guerra, seppur ragazzo, aiutò i prigionieri, fra i quali don Agostino Vismara, con il quale strinse una profonda amicizia, aiutandoli a mantenere i contatti con i loro parenti. Ha vissuto la gioventù accantonando la passione per la pittura per dedicarsi al lavoro, in modo da aiutare economicamente la sua grande famiglia.