Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 22 Agosto 2025

Multe ai negozianti in Città Alta. «Solo se il danno ai clienti è reale»

LE REAZIONI. Confcommercio e Confesercenti rispondono alle sanzioni. Fusini: «Sarebbe meglio avvisare prima». Caselli: «Serve più attenzione».

Sergio Cotti
Sergio Cotti
Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Le associazioni di categoria intervengono dopo le multe in Città Alta
Le associazioni di categoria intervengono dopo le multe in Città Alta

Bene il rispetto delle norme e la tutela dei consumatori, purché le sanzioni non diventino strumenti di penalizzazione o di vessazione nei confronti dei commercianti. I controlli scattati in Città Alta, che hanno fatto emergere irregolarità nell’esposizione dei prezzi dei prodotti alimentari, hanno stimolato la reazione delle associazioni di categoria. La questione riguarda la mancata dicitura dei prezzi al chilo o al litro dei prodotti alimentari, prevista da una normativa europea. Fuori norma sono state trovate sei attività, sanzionate con contravvenzioni da mille euro. «Non mettiamo in discussione l’operato delle forze di polizia, né chiediamo più tolleranza nei confronti delle violazioni – sottolinea Oscar Fusini, direttore di Confcommercio –, ma è necessario che ci sia comprensione. Le vere violazioni della tutela del consumatore devono essere sanzionate, mentre nei casi in cui si tratta di disinformazione che non arreca danni al consumatore, dovrebbe scattare prima un avvertimento».

Non tutti i prodotti, secondo l’associazione dei commercianti, andrebbero trattati allo stesso modo: «Il fatto che non sia indicato il prezzo al chilo del “Liquirone” non compromette la tutela del consumatore – prosegue Fusini –. Questo anche perché esiste una presunzione che si tratti di un prodotto venduto a pezzo, come accade per le uova». Per Confcommercio, «il commerciante non ha interesse a truffare il proprio cliente, ma laddove ciò accade, è necessario intervenire – prosegue Fusini –. Ciò è importante nell’interesse del turista, che non deve ripartire con l’impressione di essere stato truffato». Sì al «principio della massima trasparenza dei prezzi, che è un diritto dei consumatori e un dovere dei commercianti», dice il direttore di Confesercenti Filippo Caselli. «Tuttavia colpisce che si scelga di intervenire con sanzioni immediate anche in situazioni prive di reale impatto sulla chiarezza delle informazioni al cliente – prosegue –. Sarebbe più utile e ragionevole prevedere un percorso graduale, con avvisi e tempi certi per adeguarsi, riservando le multe ai casi di vera e propria inadempienza. Le imprese di vicinato non chiedono privilegi, ma regole chiare e proporzionate. Parliamo di attività che, pur tra mille difficoltà, garantiscono servizi, presidio e vitalità ai nostri quartieri e al centro storico: meritano attenzione e supporto, non vessazioni.

Leggi anche

Gandi: «Controlli di routine»

Per il vicesindaco e assessore al Commercio Sergio Gandi, «si è trattato di controlli di routine effettuati in tutta la città con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme sul commercio, anche dei negozi di vicinato. Non si tratta di un accanimento nei confronti di qualcuno».

Sulla vicenda è intervenuto con un’interrogazione anche il consigliere della Lega Alberto Ribolla, che sollecita l’amministrazione a valutare l’introduzione di un sistema di avvisi preventivi per segnalare ai commercianti le imminenti scadenze delle autorizzazioni relative alle insegne. Ribolla propone inoltre di considerare l’adozione di un preavviso o di una diffida prima dell’applicazione di sanzioni. Infine, chiede se sia già prevista una revisione del regolamento in materia di insegne e controlli annonari, con l’obiettivo di renderlo più aderente alle esigenze degli operatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Multe, Ammende
lavoro
Sindacati
Giustizia, Criminalità
Pena
Sergio Gandi
Alberto Ribolla
Oscar Fusini
Filippo Caselli
Confesercenti
Confcommercio
Lega