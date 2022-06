Muore a due giorni dall’incidente in bici. «Padre esemplare e marito amorevole»

«È un momento difficile, lui ha sempre fatto tutto per la sua famiglia. Era cresciuto senza papà e non voleva far mancare niente né a me né ai figli. Ci ha dato tanto amore». Rossemary Sandra ha 47 anni ed è la moglie di Ramiro Roberto Pardo Saavedra, deceduto giovedì pomeriggio 23 giugno all’età di 62 anni, a causa dei traumi riportati nell’incidente che l’ha coinvolto martedì pomeriggio, quando in sella alla sua bici si era scontrato con un motociclo Bmw lungo la via Provinciale (ex statale 525) a Dalmine all’altezza del civico 70.