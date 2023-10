Mura, ecco il lato nascosto: il baluardo di Valverde ripulito dalla vegetazione

Dopo più di un contrattempo con le imprese, il Comune di Bergamo è riuscito a completare i lavori di restauro del baluardo di Valverde, oltre 100 metri di Mura ora liberi dalla vegetazione. A compromettere il rivestimento della fortificazione, anche alberi con tronchi dalla circonferenza di un metro, rimossi, si spera, in via definitiva. La superficie ripulita dalle infestanti, quella meno nota e rivolta a nord, si coglie bene salendo verso porta San Lorenzo: le Mura, che da terra a cima arrivano a misurare anche 11 metri, vegliano sulla collina di ulivi e viti coltivati appena sotto. A progettare e a seguire i lavori un team di sole donne dell’assessorato ai Lavori pubblici.

Una zona che oltre a essere impervia è anche umida, due condizioni che negli anni hanno limitato al minimo la manutenzione. E con il passare del tempo, la vegetazione ha preso dimora tra le antiche pietre: «La parte più impegnativa ha riguardato la rimozione delle ceppaie – spiega l’assessore Marco Brembilla –. La vegetazione cresce molto veloce in questa zona, perché l’ambiente è poco urbanizzato, inoltre siamo a nord, in una zona meno assolata e umida».

Gli alberi sul baluardo

Negli anni sono nati alberi sul baluardo, con radici capaci di scalzare massi e pietre con una base di un metro per 70 centimetri. La speranza degli uffici è di aver fatto una pulizia profonda e che le infestanti non rigettino. In alcuni punti le radici sono state trovate dalla base e fino all’altezza del baluardo, alto, si diceva, fino a 11 metri. Durante i lavori l’Università di Bergamo ha eseguito delle indagini sulla fortificazione, realizzata a «strati». La superficie visibile è infatti solo la parte più esterna composta da conci di dimensioni più piccole, dietro c’è un nucleo forte e coeso molto esteso, fatto di blocchi in pietra molto importanti, il cui peso specifico è capace di contrastare la spinta del terreno.