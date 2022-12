Musica, cortei e fuochi d’artificio: dal 20 gennaio il via alla Capitale della Cultura

Sarà un fine settimana di festa per tutta la città di Bergamo quello dell’inaugurazione della Capitale Italiana della Cultura 2023, riconoscimento che Bergamo condivide con Brescia e che accompagnerà il prossimo anno con centinaia di appuntamenti ed eventi di ogni tipo. Il 20 gennaio ci sarà l’apertura istituzionale, in contemporanea al Teatro Donizetti di Bergamo e al Grande di Brescia, in collegamento video.