Mutui per la casa sempre più salati: stangata da oltre 2mila euro all’anno

Casa, dolce casa. Ora, però, il leitmotiv è cambiato leggermente: la casa è sempre più cara, e rischia di diventarlo ancor di più. Il nuovo rialzo dei tassi deciso dalla Bce – una mossa per cercare di rallentare l’inflazione, nelle intenzioni – porterà anche a un inasprimento del costo dei mutui. È così dalla scorsa estate, a seguito del primo di una serie di interventi della Bce: chi aveva un mutuo a tasso variabile, in concreto, già oggi paga in media (a seconda dei casi, molto diversificati) fino a 100-150 euro in più al mese di un anno fa . Una proiezione di Facile.it – che confronta i finanziamenti offerti da diversi istituti di credito – parte ad esempio da un «mutuo tipo» a tasso variabile da 126mila euro in 25 anni sottoscritto a gennaio 2022: allora la rata era di 456 euro al mese, oggi è già balzata a 619 euro; con l’ulteriore rialzo dei tassi (la Bce li ha aumentati di altri 50 «punti base»), quella stessa rata dovrebbe salire a 653 euro, cioè +197 euro nel giro rispetto a gennaio 2022. Ben oltre duemila euro in più all’anno, nei casi peggiori: più di uno stipendio se ne andrà così.