«Narcotizzò e abusò di due donne»: niente rito abbreviato per l’ex bidello

Il gup Michele Martino Ravelli ha rigettato l’istanza dei difensor i Federico Pedersoli e Stella Belotti che mercoledì 9 settembre in udienza preliminare per il 35enne ex bidello in una scuola superiore della città di Bergamo , hanno chiesto il rito abbreviato condizionato all’ audizione delle due donne che, secondo le contestazioni, sarebbero state narcotizzate e violentate dall’indagato. Dunque, nella prossima udienza, il 14 ottobre, il giudice sarà chiamato a decidere se rinviare a giudizio il 35enne, come da richiesta della pm Giulia Angeleri, oppure se disporre il non luogo a procedere. L’uomo si trova nel carcere di Cremona dal novembre scorso. Ieri la difesa ha chiesto gli arresti domiciliari; il gup si è riservato la decisione.

Farmaci per narcotizzare le vittime

I fatti contestati sono concentrati tra il 2022 al 2025. L’accusa è che, dopo aver conosciuto le due attraverso alcuni siti di incontri, le avrebbe stordite somministrando di nascosto (spesso in bicchieri di vino) fentanyl o altri farmaci di cui l’ex bidello era in possesso perché servivano a curare la madre, per poi abusare di loro. In alcune occasioni il 35enne avrebbe filmato e fotografato le sue vittime. In un caso avrebbe minacciato di spedire video al nuovo compagno di una delle due, se lei non si fosse riavvicinata. Fu quest’ultima a denunciarlo per prima, anche per stalking (lui era riuscito a entrare tramite una app nel cellulare di lei controllandone i movimenti e costringendola a trasferirsi in un’altra città) oltre che per violenza sessuale e lesioni. E mercoledì 9 settembre, assistita dall’avvocato Marcella Micheletti, si è costituita parte civile. L’altra donna invece resta semplice parte offesa.