Cronaca / Bergamo Città
Martedì 04 Novembre 2025

Donne narcotizzate e abusate, il 34enne non risponde in tribunale

IN AULA. Il bidello bergamasco di 34 anni, in carcere da venerdì 31 ottobre per violenza sessuale, stalking e violenza privata nei confronti di due donne conosciute su un sito di incontri, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Redazione Web
Redazione Web
In Tribunale a Bergamo
In Tribunale a Bergamo

Bergamo

Ha fatto scena muta davanti al gip Federica Gaudino, che la mattina di martedì 4 novembre lo ha interrogato. Il bidello bergamasco di 34 anni, in carcere da venerdì 31 ottobre per violenza sessuale, stalking e violenza privata nei confronti di due donne conosciute su un sito di incontri, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Difeso dall’avvocato Gianluca Madonna, è accusato di averle stordite somministrando loro un farmaco, il Fentalyn, versato di nascosto nei bicchieri. Con le vittime incoscienti, è la contestazione dei carabinieri coordinati dal pm Giulia Angeleri, il 34enne avrebbe abusato di loro, «prescindendo dal loro consenso» e trattandole «come oggetti», come osserva il gip nell’ordinanza di custodia cautelare.

La denuncia della prima donna è del luglio del 2024. Ma, nonostante avesse subìto una perquisizione e dunque sapesse delle indagini sul suo conto, il bidello non aveva smesso le sue abitudini. La seconda vittima si è fatta viva nell’ottobre scorso. Gli inquirenti stanno cercando di risalire ad altre donne abusate, ma al momento nessun’altra si è fatta viva.

Una delle due vittime avrebbe subìto anche atti persecutori, in seguito ai quali è stata costretta a lasciare Bergamo. Il bidello scattava foto e girava filmini durante gli incontri e con queste immagini ricattava le donne, minacciando di girarli a parenti e conoscenti se avessero rifiutato di incontrarlo di nuovo. Oltre alle denunce, decisive per le indagini sono state le dichiarazioni di un ex amico del bidello, che aveva parlato con gli inquirenti mentre si trovava in carcere: raccontò che il 34enne «si divertiva a fare il piccolo chimico», drogando e poi abusando delle donne, e assicurò di avere delle prove.

Bergamo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Processo
Sociale
Questioni sociali (generico)
famiglia
federica gaudino
Gianluca Madonna
Giulia Angeleri