Donne narcotizzate e abusate, il 34enne non risponde in tribunale

Ha fatto scena muta davanti al gip Federica Gaudino, che la mattina di martedì 4 novembre lo ha interrogato. Il bidello bergamasco di 34 anni, in carcere da venerdì 31 ottobre per violenza sessuale, stalking e violenza privata nei confronti di due donne conosciute su un sito di incontri, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Difeso dall’avvocato Gianluca Madonna, è accusato di averle stordite somministrando loro un farmaco, il Fentalyn, versato di nascosto nei bicchieri. Con le vittime incoscienti, è la contestazione dei carabinieri coordinati dal pm Giulia Angeleri, il 34enne avrebbe abusato di loro, «prescindendo dal loro consenso» e trattandole «come oggetti», come osserva il gip nell’ordinanza di custodia cautelare.

La denuncia della prima donna è del luglio del 2024. Ma, nonostante avesse subìto una perquisizione e dunque sapesse delle indagini sul suo conto, il bidello non aveva smesso le sue abitudini. La seconda vittima si è fatta viva nell’ottobre scorso. Gli inquirenti stanno cercando di risalire ad altre donne abusate, ma al momento nessun’altra si è fatta viva.