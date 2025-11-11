Natale a Bergamo, si monta la ruota panoramica - Foto e video

L’atmosfera del Natale comincia a farsi sentire a Bergamo. Nella mattinata di martedì 11 novembre sono iniziati i lavori di allestimento della ruota panoramica davanti a Palazzo Frizzoni e del Bosco di Natale nei pressi di piazza Matteotti, cuore delle iniziative natalizie promosse dal Comune di Bergamo e dai commercianti del Distretto urbano del commercio. La ruota dovrebbe essere in funzione dal 16 novembre (fino al 12 gennaio). È già funzionante invece la giostra dei cavalli.