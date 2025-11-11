Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 11 Novembre 2025

Natale a Bergamo, si monta la ruota panoramica - Foto e video

LE FESTIVITÀ. Nella mattinata di martedì 11 novembre ha preso il via il mini cantiere per l’allestimento della tradizionale ruota panoramica nei pressi di Palazzo Frizzoni. Tutte le ultime novità e le date.

Il tir con alcuni pezzi della ruota panoramica in centro a Bergamo
Il tir con alcuni pezzi della ruota panoramica in centro a Bergamo
(Foto di Bedolis)

L’atmosfera del Natale comincia a farsi sentire a Bergamo. Nella mattinata di martedì 11 novembre sono iniziati i lavori di allestimento della ruota panoramica davanti a Palazzo Frizzoni e del Bosco di Natale nei pressi di piazza Matteotti, cuore delle iniziative natalizie promosse dal Comune di Bergamo e dai commercianti del Distretto urbano del commercio. La ruota dovrebbe essere in funzione dal 16 novembre (fino al 12 gennaio). È già funzionante invece la giostra dei cavalli.

In piazzale Alpini, invece, le bancarelle del mercatino di Natale stanno prendendo forma, pronte ad accogliere visitatori e curiosi tra profumi di vin brulé e luci colorate dal 22 novembre al 6 gennaio. La pista di pattinaggio su ghiaccio farà invece il suo debutto il 22 novembre, completando il quadro delle attrazioni invernali.

Non manca l’aria di festa neanche in Città Alta, dove è in fase di organizzazione il Luna Park delle Meraviglie all’ex monastero del Carmine: per l’occasione si cercano volontari che vogliano dare una mano e vivere da vicino la magia delle feste.

Bergamo, passo dopo passo, si prepara a indossare il suo abito più luminoso per accogliere un Natale ricco di eventi, colori e sorrisi.

