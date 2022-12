Natale con il Fai a Palazzo Moroni

In occasione del Natale il Fai, Fondo per l’ambiente italiano invita a visitare i «beni vestiti a festa»: castelli e palazzi signorili appositamente addobbati e boschi e parchi imbiancati di neve. In Città Alta fino all’8 gennaio, esclusi il 25 e 31 dicembre e il 1 gennaio, dalle 10 alle 18, si svolge l’iniziativa «Natale a palazzo Moroni»: visite guidate dedicate a tutta la famiglia in cui i visitatori scopriranno varie storie e racconti sulle tradizioni natalizie della famiglia Moroni , nel suggestivo palazzo riccamente arredato e con un’importante collezione d’arte.