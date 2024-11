Natale di speranza, per un futuro di pace. campagna solidale del Centro Missionario

Si colloca in questo tempo particolare e si inserisce in questo contesto «mondiale», la nuova campagna per un Natale di solidarietà, promossa da Centro Missionario Diocesano, Confcommercio Bergamo e Websolidale onlus. Quest’anno si raggiunge la ventunesima edizione.

I tre progetti da finanziare

L’attenzione verso il mondo della fragilità e della povertà sono al cuore di questa campagna finalizzata in special modo al sostegno di tre progetti missionari.

Il primo in Terra Santa: presentato dal Patriarca di Gerusalemme è promosso dalle Suore Missionarie Comboniane che abitano a Betania, esso si pone a favore delle comunità beduine che vivono nel deserto di Giuda vittime della guerra, anche se poco nominate.

Il secondo in Colombia: presentato dal Nunzio Apostolico e dall’arcivescovo di Florencia, si pone come obiettivo quello di favorire la formazione di spazi e luoghi finalizzati a offrire alle giovani generazioni una vita buona e sana.

L’ultimo a Bergamo, presso l’Oasi «La Peta» a Costa Serina, si prefigge di realizzare percorsi che favoriscano la riconciliazione dell’uomo con il creato e con gli altri.

La presentazione dell’iniziativa Natale di solidarietà del del Centro Missionario, Confcommercio e Websolidale

(Foto di Colleoni)

Le iniziative a sostegno dei progetti

Il kit testimonial dell’iniziativa, che accompagnerà l’intera campagna. Uno svuota tasche diventa vassoio su cui trovano spazio due piccole confezioni di marmellata preparate in Cambogia, con la frutta locale, da una cooperativa di giovani disabili, gestita dai missionari italiani. Accanto alle marmellate anche una tea light colorata e la brochure di spiegazione dell’intero progetto.

Il concerto di Natale

Nel cuore della Campagna è collocato il concerto di Natale, occasione preziosa per far giungere a tutti i missionari gli auguri natalizi. Il concerto sarà il 20 dicembre alle ore 20.45 presso l’Auditorium del Seminario Vescovile di Bergamo e sarà affidato ai giovani della band del “Reale Musica”, un gruppo rock cristiano italiano. Nel contesto del Concerto, da parte del Vescovo mons. Francesco Beschi, il riconoscimento del Premio Papa Giovanni a tre missionari bergamaschi. L’acquisto del biglietto per la partecipazione al concerto qui.

Il concorso artistico

Molto partecipato, grazie alla collaborazione dell’Ufficio scolastico provinciale, dell’Ufficio Diocesano della Pastorale Scolastica e dell’Ufficio Pastorale dell’Età Evolutiva, il concorso artistico per le scuole di ogni ordine e grado e per oratori e parrocchie. Gli elaborati dei ragazzi che diventano cartoline solidali sono disponibili alla spedizione attraverso il sito www.websolidale.org. Per ogni cartolina spedita, Websolidale devolverà 1 euro ai progetti. Anche la festa di Santa Lucia diventerà per i bambini che vanno a portare la letterina alla Santa, occasione di solidarietà: una cartolina dedicata sarà lo strumento per far giungere ai bambini della Terra Santa una letterina per chiedere a Santa Lucia il dono della pace.

L’associazione di categoria di Confcommercio Fimaa (Federazione Italiana Agenti Italiani in Mediazione) accompagnerà in modo trasversale l’attenzione di solidarietà ai tre progetti.

La presentazione dell’iniziativa Natale di solidarietà del del Centro Missionario, Confcommercio e Websolidale

(Foto di Colleoni)

Le altre iniziative

Sabato 30 novembre alle ore 18 alla Chiesa Parrocchiale di Villa d’Almé, presentazione del progetto della Terra Santa; martedì 4 dicembre alle 21 al Centro Culturale Daste, in via Daste Spalenga, 15, nell’ambito dell’evento «Lost in traslation», presentazione del progetto della Colombia; sabato 7 ottobre alle 20.30 all’oratorio di San Pellegrino, nell’ambito dell’iniziativa «La pace, dono da costruire» presentazione progetto «La Peta»; sabato 14 dicembre alle 20.45, presso il Monastero delle Clarisse in via Lunga, «E sia la pace», riflessione e preghiera per la Terra Santa.